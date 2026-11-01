Kırkpınar'ın başpehlivanlarından Kadir Birlik son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tanınmış başpehlivan Kadir Birlik (69), son yolculuğuna uğurlandı.

Dün evinden ayrılarak kendisine ait bahçeye giden Kadir Birlik'ten bir süre haber alamayan yakınları, kendisini aramaya başladı. Bahçeye giden akrabaları, Birlik'i aracında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Birlik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tanınmış başpehlivanlarından Kadir Birlik, öğle namazını müteakip Karamürsel Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pazarköy Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

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Birlik'in cenaze törenine Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Kocaeli genelinden güreşçiler, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.