Arama kurtarma ekipleri ileri düzey eğitimle acil durumlara hazırlanıyor

Kurumlar arası iş birliği kapsamında düzenlenen eğitimlerde, yüksekte güvenli çalışma, iple erişim ve kurtarma teknikleri ele alındı. Eğitim programında, yüksekte çalışma sırasında alınması gereken güvenlik önlemleri ve kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı hakkında bilgi aktarıldı. Ayrıca kurtarma operasyonlarında uygulanması gereken yöntemler anlatıldı.

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