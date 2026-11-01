Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 01.11.2026 - 09:54 Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, D100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anıl Can Doğan idaresindeki 61 SS 444 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Anıl Can Doğan hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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