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        Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, D100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anıl Can Doğan idaresindeki 61 SS 444 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Anıl Can Doğan hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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