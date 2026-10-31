Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kırkpınar'ın efsane başpehlivanlarından Kadir Birlik hayatını kaybetti

        Kırkpınar'ın efsane başpehlivanlarından Kadir Birlik hayatını kaybetti

        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tanınmış başpehlivanlarından Kadir Birlik, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 22:21 Güncelleme:
        Kırkpınar'ın efsane başpehlivanlarından Kadir Birlik hayatını kaybetti

        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tanınmış başpehlivanlarından Kadir Birlik, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, evinden ayrılarak kendisine ait bahçeye giden Kadir Birlik'ten bir süre haber alamayan yakınları, kendisini aramaya başladı. Bahçeye giden akrabaları, Birlik'i aracında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Birlik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "15. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'ni onuruna düzenlediğimiz, Kırkpınar'ın ve ata sporumuzun efsane başpehlivanlarından Kadir Birlik'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum. Dualı çayırlarda bıraktığı eşsiz miras ve örnek kişiliğiyle daima kalbimizde yaşayacak. Mekanı cennet olsun" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de "Zaferin İzinde Yüzme Yarışları" başladı
        Kocaeli'de "Zaferin İzinde Yüzme Yarışları" başladı
        Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçının ardından
        Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçının ardından
        Selçuk İnan: "1 puan kötünün iyisi" Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İna...
        Selçuk İnan: "1 puan kötünün iyisi" Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İna...
        Kocaelispor - Çaykur Rizespor: 0-0
        Kocaelispor - Çaykur Rizespor: 0-0
        Fevzi Korkmaz: "Bizim için fırsat maçıydı" Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu...
        Fevzi Korkmaz: "Bizim için fırsat maçıydı" Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu...