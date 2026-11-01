Kocaeli ve Sakarya'da çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimin ikinci turu için sandık başında

Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin ikinci turu için oylarını kullandı.

Kentte yaşayan ve Bulgaristan vatandaşlığı bulunan seçmenler için İzmit ve Gebze ilçelerindeki okullarda 2 sandık kuruldu.

Oy kullanmak için İzmit'teki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'na gelenler, sandık görevlilerince kimlik belgelerinin kontrolünün ardından oy verdi.

Seçimden önce çevrim içi başvuru yapmayanlar ise dilekçelerini el yazısıyla komisyonun önünde doldurdu.

- Sakarya

Sakarya'da, Bulgaristan vatandaşlığı bulunan seçmenler için Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde bulunan Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinde sandık kuruldu.

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Sandık görevlileri, oy kullanmak için derneğe gelenlerin kimlik kontrolünü yaptı, çevrim içi başvuruda bulunmayanlar ise dilekçe doldurarak komisyona teslim etti.

AA muhabirine, Sakarya'da 800'ün üzerinde oy kullanabilecek vatandaş olduğunu belirten Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu da oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemi saat 20.00'ye kadar devam edecek.