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        Gebze'deki derede aylardır aynı manzara Çocukluğunda suyunu içtiği derenin kirlenmesine tepki gösterdi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinden geçen Elmacık Deresi'nde yaşanan köpüklenme, renk değişimi ve ağır koku sorunu devam ediyor. Daha önce defalarca şikayet konusu olan deredeki kirliliğin sanayi atıklarından kaynaklandığını öne süren mahalle sakini, soruna kalıcı çözüm bulunması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Gebze'deki derede aylardır aynı manzara Çocukluğunda suyunu içtiği derenin kirlenmesine tepki gösterdi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinden geçen Elmacık Deresi'nde yaşanan köpüklenme, renk değişimi ve ağır koku sorunu devam ediyor. Daha önce defalarca şikayet konusu olan deredeki kirliliğin sanayi atıklarından kaynaklandığını öne süren mahalle sakini, soruna kalıcı çözüm bulunması çağrısında bulundu.

        Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi Değirmenaltı Sokak'tan geçen Elmacık Deresi'nde uzun süredir yaşanan köpüklenme, renk değişimi ve ağır koku sorunu çözüme kavuşmadı. Daha önce de birçok kez gündeme gelen deredeki kirliliğe ilişkin şikayetlerin sürdüğü belirtildi. Sanayi kuruluşları, fabrikalar ve geri dönüşüm tesislerinin dereye arıtılmamış atık su bıraktığını iddia eden mahalle sakini Rıdvan Güvenç, aylardır sürdürdüğü mücadelesine rağmen sonuç alamadığını savundu.

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        "Bu köy zehirleniyor"

        Dereye kimyasal atık bırakıldığını iddia eden Rıdvan Güvenç, "Bu dereye fabrikatörler, zenginler, geri dönüşüm tesisleri, bilmediğimiz birkaç tesis daha kimyasal atık bırakıyor. Ben elimden geleni yapıyorum. İhbar ediyorum, basına veriyorum, yayınlıyorum ama baş edemiyorum. Burada bir sürü sıkıntı yaşadım. Derenin içinde köpürmeler, kimyasallar, kokular... Her bir birimi aradığımda bana, 'Geliyoruz, kontrol ediyoruz, takip ediyoruz, bakıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz' diyorlar ama hiçbir şey yapılmıyor. Yazık değil mi? Bu köy zehirleniyor. Bizim çocukluğumuzda su içtiğimiz dereler köpürüyor, kimyasal akıyor, değişik maddeler, değişik renkler derenin üzerinde. Biz mi ölelim? Bizim çocuklarımız mı ölsün? Bu köyde yaşayan insanlar mı ölsün" dedi.

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        Dereye kimyasal atıldığını savunan Güvenç, "Bu dereyi zehirliyorlar. Bu dereye insanların, hayvanların, bitkilerin ve dere suyunun ölmesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ya bunu geri dönüşüm tesisleri yapıyor. Pelitli'de, Tavşanlı'da, Gebze'de, İMES'te her yerden sular buraya geliyor. Buradaki bütün geri dönüşüm tesisleri, buradaki bütün firmalar, buradaki bütün fabrikalar arıtma sularını buraya boşaltıyor ama arıtmadan boşaltıyorlar" diye konuştu.

        "Dereye kimyasal atmasınlar, yeter"

        Kirliliğe karşı mücadele verdiği süreçte çeşitli sıkıntılar yaşadığını dile getiren Güvenç, "Ben bunu paylaşmaya başladıktan sonra 50 kere başıma dert geldi. Yılmıyorum. Bu dere temizlensin, dereye atık atmasınlar, dereye kimyasal atmasınlar, yeter" ifadelerini kullandı.

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        "Ben çevre aktivisti değilim, çocuğunu düşünen bir vatandaşım"

        Tek isteğinin derenin temizlenmesi olduğunu vurgulayan Güvenç, "Benim adımı sosyal medyada 'çevre aktivisti' diye çıkartmışlar. Ben çevre aktivisti değilim, çevresini, çoluğunu, çocuğunu düşünen bir vatandaşım. Bu derelerimizi kirleten vicdansızlara da örnek olmayalım. Benim amacım bir an önce müdahale edilmesi ve bu pislikten kurtulması" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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