Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Eski başpehlivan Birlik'in cenazesi Karamürsel'de defnedildi

        Eski başpehlivan Birlik'in cenazesi Karamürsel'de defnedildi

        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski başpehlivan Kadir Birlik, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Eski başpehlivan Birlik'in cenazesi Karamürsel'de defnedildi

        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski başpehlivan Kadir Birlik, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde toprağa verildi.

        Birlik'in (69) cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Karamürsel Merkez Camisi'ne getirildi.

        Yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Birlik'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Pazarköy Mezarlığı'nda defnedildi.

        Törene, Birlik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Kemal İnan, İlçe Müftüsü Caner Akdemir, eski başpehlivan Ahmet Taşçı, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi

        Benzer Haberler

        Kocaeli ve Sakarya'da çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimin ikinci tu...
        Kocaeli ve Sakarya'da çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimin ikinci tu...
        Gebze'deki derede aylardır aynı manzara Çocukluğunda suyunu içtiği derenin...
        Gebze'deki derede aylardır aynı manzara Çocukluğunda suyunu içtiği derenin...
        Arama kurtarma ekipleri ileri düzey eğitimle acil durumlara hazırlanıyor
        Arama kurtarma ekipleri ileri düzey eğitimle acil durumlara hazırlanıyor
        Derince'de kumar oynayan ve oynatan şahıslara para cezası
        Derince'de kumar oynayan ve oynatan şahıslara para cezası
        Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü
        Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü
        Kırkpınar'ın efsane başpehlivanlarından Kadir Birlik hayatını kaybetti
        Kırkpınar'ın efsane başpehlivanlarından Kadir Birlik hayatını kaybetti