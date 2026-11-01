Eski başpehlivan Birlik'in cenazesi Karamürsel'de defnedildi

Törene, Birlik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Kemal İnan, İlçe Müftüsü Caner Akdemir, eski başpehlivan Ahmet Taşçı, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Birlik'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Pazarköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.