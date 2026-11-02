Darıca'nın karatecileri uluslararası başarılarını Başkan Bıyık'la paylaştı

Polonya'da düzenlenen U21 Dünya Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü olan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Kerem Yaray, milli takım antrenörü Adnan Şamdan ve Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 5 sporcu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Kerem Yaray'ın dünya şampiyonasında elde ettiği derece dolayısıyla tebrikler iletilirken, Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek sporculara da başarı dileğinde bulunuldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kerem Yaray'ı bronz madalya kazanmasından dolayı kutlayarak, milli takım antrenörü Adnan Şamdan'a ve Balkan Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele edecek sporculara başarılar diledi.

REKLAM

Sporcuların elde ettiği derecelerin Darıca için gurur kaynağı olduğunu belirten Bıyık, gençlerin sporla buluşmasını ve uluslararası organizasyonlarda başarı elde etmesini desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti. Bıyık, Kerem Yaray'ın başarısının disiplinli çalışma ve azmin sonucu olduğunu kaydederek, sporcuya, ailesine ve antrenörlerine teşekkür etti.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Kerem Yaray, Polonya'daki U21 Dünya Karate Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya elde etmişti. Balkan Şampiyonası'nda ise 5 Darıcalı sporcu ayyıldızlı formayla mücadele edecek.