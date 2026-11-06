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        Başiskele'ye kazandırılacak 24 sınıflı yeni okulun temeli atılacak

        Başiskele'de 24 sınıflı Güzel İşler İlkokulu'nun temel atma töreni, pazartesi günü gerçekleştirilecek. Modern eğitim donatıları ve sosyal alanlarıyla dikkat çeken okul, ilçenin eğitim altyapısına katkı sağlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Başiskele'ye kazandırılacak 24 sınıflı yeni okulun temeli atılacak

        Başiskele’de 24 sınıflı Güzel İşler İlkokulu’nun temel atma töreni, pazartesi günü gerçekleştirilecek. Modern eğitim donatıları ve sosyal alanlarıyla dikkat çeken okul, ilçenin eğitim altyapısına katkı sağlayacak.

        Başiskele Belediyesi, ilçenin geleceği olan çocukların daha iyi eğitim imkanlarına kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen protokol kapsamında Başiskele’ye kazandırılacak olan Güzel İşler İlkokulu için temel atma töreni düzenlenecek. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tören, 9 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da Barbaros Mahallesi Köşem Sokak’ta yapılacak.

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        24 sınıflı modern eğitim yuvası

        Eğitim altyapısına katkı sunacak Güzel İşler İlkokulu, 2 bin 550 metrekarelik parsel alanı üzerinde, toplam 6 bin 934 metrekarelik yerleşke alanında inşa edilecek. Toplam 3 bin 313,80 metrekare inşaat alanına sahip olacak okul, 24 sınıfıyla öğrencilerin modern ve donanımlı eğitim ortamında öğrenim görmesine imkan sağlayacak. Bodrum, zemin ve 3 normal kat olmak üzere toplam 5 kattan oluşacak okul binasında 20 genel eğitim sınıfın yanı sıra görsel sanatlar, müzik, fen ve bilgisayar gibi farklı branşlara yönelik sınıflar da bulunacak. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunacak çok amaçlı açık spor sahalarıyla okul, kapsamlı eğitim yerleşkesi olarak hizmet verecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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