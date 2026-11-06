Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünden yetişen milli sporcular madalya kovalıyor

        Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünden yetişen milli sporcular madalya kovalıyor

        CEM ALİ KUŞ/ÜMİT ÜLKER - Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, çocukları ve gençleri sporla buluşturarak ulusal ve uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden onlarca milli sporcu yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünden yetişen milli sporcular madalya kovalıyor

        CEM ALİ KUŞ/ÜMİT ÜLKER - Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, çocukları ve gençleri sporla buluşturarak ulusal ve uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden onlarca milli sporcu yetiştiriyor.

        Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ekibi, 7 yıl önce çocukları ve gençleri sporla tanıştırarak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını, sosyalleşmelerini ve hayata farklı bakış açısı kazanmalarını sağlamak amacıyla kulübün amatör branşlarıyla alakalı altyapı çalışmalarına başladı.

        Tesisleşme konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden destek alarak ilçeye 2 kapalı yüzme havuzu, 5 spor salonu kazandırılırken, 2 spor kompleksinin de inşası devam ediyor.

        REKLAM

        Olimpiyat ikincisi ve dünya şampiyonu karateci Eray Şamdan gibi önemli milli sporcuları bünyesinde barındıran kulübün altyapısından yetişen 70 sporcu, farklı branş ve yaş kategorilerinde milli takıma kazandırıldı.

        Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında mücadele eden sporcular, 7 yılda 60 altın, 55 gümüş ve 100 bronz madalya kazandı.

        Bünyesinde 7 bin 250 kayıtlı, 1650 lisanslı sporcu bulunan kulüp, sporcu sayısını artırmak ve milli takıma daha fazla sporcu göndermek için faaliyetlerini sürdürüyor.

        - "Amatör branşlarda milli takıma sporcu yetiştirmeye başladık"

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AA muhabirine, altyapıyla ilgili ciddi çalışmalar yaparak gençlerin spor yapacakları önemli tesisleri bölgeye kazandırdıklarını söyledi.

        REKLAM

        Bıyık, fiziki mekanlardaki eksikliklerin giderilmesinin ardından sporcu yetiştirmeye ve karşılığında şampiyonlukların gelmeye başladığını kaydetti.

        İstanbul'da 6-8 Kasım'da düzenlenecek Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'na 5 sporcu gönderdiklerini belirten Bıyık, şöyle devam etti:

        "Şampiyonluklar veya madalya getireceklerine yürekten inanıyoruz. Bu durum, bölgemizde yaşayan çocuklara imkan verildiğinde neleri başarabileceklerinin göstergesi. Sadece karate değil, tekvando, judo, futbol, basketbol gibi 13 branşta çalışma yapıyoruz. Yüzmede de 14 yaşındaki bir evladımız milli takıma seçildi. Bu kardeşimize yüzme öğretmekle kalmayarak Türkiye şampiyonu yaptıktan sonra milli formayı terletmesinin gururunu yaşıyoruz. Şu anda farklı branşlarda ve ayrı yaş kategorilerinde milli takımlara 70'e yakın sporcu kazandırdık. Bu da bizim spora yaptığımız yatırımların meyvesini ortaya çıkarmış oluyor."

        REKLAM

        Bıyık, transfer yaparak değil, bölgedeki yetenekli çocukları keşfederek başarı elde etmek istediklerinden bahsederek "Genç yaşlarda okullarda yapılan taramalarda onları keşfedip değerli hocalarımızın marifetleriyle spor alanında gelişmeleri için çalışıyoruz ve Türk sporuna armağan ediyoruz. Normal bir spor kulübünden farklıyız, çocuklarımızı yetiştirmekle mükellefiz." dedi.

        Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ve Karate A Milli Takım Teknik Direktörü Adnan Şamdan da sporcularla küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

        Karatede alt yaş kategorilerinde dünya ve Avrupa'da elde edilen başarılara değinen Şamdan, "2 hafta önce 21 yaş altı 55 kiloda sporcumuz dünya şampiyonasında üçüncü oldu. Başka bir sporcumuz 14 yaş altında Avrupa şampiyonluğu elde etti. 6-8 Kasım tarihlerinde İstanbul'da yapılacak 21 yaş altı Balkan Şampiyonası için 5 sporcumuzu milli takıma verdik. İyi bir başarı yakaladık. Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcularımızın da ileride dünya ve Avrupa şampiyonalarında boy göstermelerini ve ülkemize altın madalyalar getirmelerini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Milli karateci Muhammet Emin Akçay ise Balkan Şampiyonası'nda kendisi gibi kulüpte yetişen 4 arkadaşıyla boy göstereceklerini ve 5 altın madalya hedeflediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        İki eser Gazze'deki protez ihtiyacına destek olacak
        İki eser Gazze'deki protez ihtiyacına destek olacak
        Başiskele'ye kazandırılacak 24 sınıflı yeni okulun temeli atılacak
        Başiskele'ye kazandırılacak 24 sınıflı yeni okulun temeli atılacak
        12 ilçede mezarlıklar bakımdan geçiriliyor
        12 ilçede mezarlıklar bakımdan geçiriliyor
        Shakespeare'in ölümsüz komedisi Kocaeli'de sahne alacak
        Shakespeare'in ölümsüz komedisi Kocaeli'de sahne alacak
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak
        Shakespeare'in "On İkinci Gece" oyunu Kocaeli'de sahnelenecek
        Shakespeare'in "On İkinci Gece" oyunu Kocaeli'de sahnelenecek