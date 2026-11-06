Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünden yetişen milli sporcular madalya kovalıyor

CEM ALİ KUŞ/ÜMİT ÜLKER - Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, çocukları ve gençleri sporla buluşturarak ulusal ve uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden onlarca milli sporcu yetiştiriyor.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ekibi, 7 yıl önce çocukları ve gençleri sporla tanıştırarak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını, sosyalleşmelerini ve hayata farklı bakış açısı kazanmalarını sağlamak amacıyla kulübün amatör branşlarıyla alakalı altyapı çalışmalarına başladı.

Tesisleşme konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden destek alarak ilçeye 2 kapalı yüzme havuzu, 5 spor salonu kazandırılırken, 2 spor kompleksinin de inşası devam ediyor.

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Olimpiyat ikincisi ve dünya şampiyonu karateci Eray Şamdan gibi önemli milli sporcuları bünyesinde barındıran kulübün altyapısından yetişen 70 sporcu, farklı branş ve yaş kategorilerinde milli takıma kazandırıldı.

Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında mücadele eden sporcular, 7 yılda 60 altın, 55 gümüş ve 100 bronz madalya kazandı.

Bünyesinde 7 bin 250 kayıtlı, 1650 lisanslı sporcu bulunan kulüp, sporcu sayısını artırmak ve milli takıma daha fazla sporcu göndermek için faaliyetlerini sürdürüyor.

- "Amatör branşlarda milli takıma sporcu yetiştirmeye başladık"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AA muhabirine, altyapıyla ilgili ciddi çalışmalar yaparak gençlerin spor yapacakları önemli tesisleri bölgeye kazandırdıklarını söyledi.

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Bıyık, fiziki mekanlardaki eksikliklerin giderilmesinin ardından sporcu yetiştirmeye ve karşılığında şampiyonlukların gelmeye başladığını kaydetti.

İstanbul'da 6-8 Kasım'da düzenlenecek Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'na 5 sporcu gönderdiklerini belirten Bıyık, şöyle devam etti:

"Şampiyonluklar veya madalya getireceklerine yürekten inanıyoruz. Bu durum, bölgemizde yaşayan çocuklara imkan verildiğinde neleri başarabileceklerinin göstergesi. Sadece karate değil, tekvando, judo, futbol, basketbol gibi 13 branşta çalışma yapıyoruz. Yüzmede de 14 yaşındaki bir evladımız milli takıma seçildi. Bu kardeşimize yüzme öğretmekle kalmayarak Türkiye şampiyonu yaptıktan sonra milli formayı terletmesinin gururunu yaşıyoruz. Şu anda farklı branşlarda ve ayrı yaş kategorilerinde milli takımlara 70'e yakın sporcu kazandırdık. Bu da bizim spora yaptığımız yatırımların meyvesini ortaya çıkarmış oluyor."

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Bıyık, transfer yaparak değil, bölgedeki yetenekli çocukları keşfederek başarı elde etmek istediklerinden bahsederek "Genç yaşlarda okullarda yapılan taramalarda onları keşfedip değerli hocalarımızın marifetleriyle spor alanında gelişmeleri için çalışıyoruz ve Türk sporuna armağan ediyoruz. Normal bir spor kulübünden farklıyız, çocuklarımızı yetiştirmekle mükellefiz." dedi.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ve Karate A Milli Takım Teknik Direktörü Adnan Şamdan da sporcularla küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Karatede alt yaş kategorilerinde dünya ve Avrupa'da elde edilen başarılara değinen Şamdan, "2 hafta önce 21 yaş altı 55 kiloda sporcumuz dünya şampiyonasında üçüncü oldu. Başka bir sporcumuz 14 yaş altında Avrupa şampiyonluğu elde etti. 6-8 Kasım tarihlerinde İstanbul'da yapılacak 21 yaş altı Balkan Şampiyonası için 5 sporcumuzu milli takıma verdik. İyi bir başarı yakaladık. Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcularımızın da ileride dünya ve Avrupa şampiyonalarında boy göstermelerini ve ülkemize altın madalyalar getirmelerini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Milli karateci Muhammet Emin Akçay ise Balkan Şampiyonası'nda kendisi gibi kulüpte yetişen 4 arkadaşıyla boy göstereceklerini ve 5 altın madalya hedeflediklerini kaydetti.