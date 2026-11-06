İki eser Gazze'deki protez ihtiyacına destek olacak

Kocaeli’de 41 sanatçının 73 eserinin yer aldığı "Tek ve Çok" sergisi, Gazze’ye uzanan anlamlı bir dayanışmaya ev sahipliği yapıyor. Sergide Cemal Toy imzalı iki eserin satışından elde edilecek gelir, savaşta yaralanan ve protez ihtiyacı bulunan Filistinlilere bağışlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunan etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde kapılarını açan "Tek ve Çok" sergisi, farklı sanat disiplinlerini bir araya getirirken Filistin ve Gazze’de yaşanan insani drama karşı duyarlılığıyla öne çıktı. 41 sanatçının 73 eserinin yer aldığı sergi, sanatın yalnızca estetik ifade alanı olmadığını, aynı zamanda iyiliğe ve toplumsal dayanışmaya da aracılık edebileceğini gösterdi. Sergi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş’in yanı sıra, sanatçı Cemal Toy, serginin küratörlüğünü üstlenen Ayşegül Ekin Odabaşı, Bir Sanat Kurucusu M. Fırat Yarar ve Bir Sanat Genel Koordinatörü Ruveyda Yarar, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

REKLAM

"Sosyal sorumluluk örneği"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, serginin sanatsal değerinin yanı sıra taşıdığı insani sorumluluğa dikkat çekti. Sanatın hem bireysel bakışları hem de ortak üretimi bir araya getirdiğini belirten Abiş, bir sanat eserinin insana duygu ve düşünce açısından ilham verebildiğini ifade etti. Serginin en anlamlı yönlerinden birinin Gazze’ye uzanan yardım eli olduğunu vurgulayan Abiş, eserlerin satışından elde edilecek gelirin protez ihtiyacı olan bireyler için kullanılacağını söyledi. Bu duyarlı yaklaşımın herkesin üzerinde düşünmesi gereken önemli bir sosyal sorumluluk örneği olduğunu belirten Abiş, sanatçıları bu ince düşünceleri ve dayanışma anlayışları dolayısıyla tebrik etti.

REKLAM

Farklı sesler ortak bir anlamda buluştu

Serginin küratörü Ayşegül Ekin Odabaşı, serginin ortak üretim anlayışına dikkat çekti. Her sanatçının kendi başına ayrı bir ses olduğunu belirten Odabaşı, aynı atölyede yan yana çalışan sanatçıların bu sesleri zaman içinde bir koroya dönüştürdüğünü ifade etti. Küratör olarak görevinin farklı sesleri dinleyerek ortak bir anlamda buluşturmak olduğunu dile getiren Odabaşı, 41 sanatçının yolunun 41 sayısıyla özdeşleşen Kocaeli’de kesişmesinin kendisi için ayrıca anlam taşıdığını söyledi. Serginin gerçekleştirildiği SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nin tarihsel kimliğine de değinen Odabaşı, yıllarca kağıt üretimine ev sahipliği yapan mekanda kağıdın, boyanın ve sanatın yeniden buluştuğunu belirtti.

REKLAM

"Birlikte olunca çok daha güzel işler ortaya çıkıyor"

Ressam Cemal Toy, serginin temelinde birlikte üretme ve iyiliği çoğaltma düşüncesinin bulunduğunu vurguladı. Her sanatçının tek başına da değerli eserler ortaya koyabildiğini belirten Toy, insanların en basit ihtiyaçlarında bile birbirine gereksinim duyduğunu hatırlatarak, birlikte hareket edildiğinde çok daha güzel sonuçlar elde edilebildiğini ifade etti. Sanatçıların bir araya gelerek neler yapabileceklerini düşünerek yola çıktıklarını dile getiren Toy, bu tür çalışmaların sürdürülebilir olmasının önemine dikkat çekti. Kocaeli’deki sanat ve eğitim anlayışının bu açıdan değerli örnek oluşturduğunu belirten Toy, projeye destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, hazırlık sürecinde emeği geçenlere, küratör Ayşegül Ekin Odabaşı’na ve sanatçılara teşekkür etti.

REKLAM

Ressam Yalçın’dan füzen performansı

Öte yandan sergi esnasında Cemal Toy Atölyesi kara kalem eğitmenlerinden Ceyda Yalçın, "Füzen Performansı" gerçekleştirdi. Sanatçı, Kocaeli’nin kente ait hikayelerinden ve kendi hayal dünyasından oluşturduğu özgün alıntılardan yola çıkarak siyahbeyaz çalışmalar üretti. Sergi açılışına katılan vatandaşlar, sanatçının performansını ilgiyle takip etti. Tek ve Çok Sergisi, SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde 15 Kasım Pazar gününe kadar ziyarete açık kalacak.