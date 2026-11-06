Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri İki eser Gazze'deki protez ihtiyacına destek olacak

        İki eser Gazze'deki protez ihtiyacına destek olacak

        Kocaeli'de 41 sanatçının 73 eserinin yer aldığı "Tek ve Çok" sergisi, Gazze'ye uzanan anlamlı bir dayanışmaya ev sahipliği yapıyor. Sergide Cemal Toy imzalı iki eserin satışından elde edilecek gelir, savaşta yaralanan ve protez ihtiyacı bulunan Filistinlilere bağışlanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:35 Güncelleme:
        İki eser Gazze'deki protez ihtiyacına destek olacak

        Kocaeli’de 41 sanatçının 73 eserinin yer aldığı "Tek ve Çok" sergisi, Gazze’ye uzanan anlamlı bir dayanışmaya ev sahipliği yapıyor. Sergide Cemal Toy imzalı iki eserin satışından elde edilecek gelir, savaşta yaralanan ve protez ihtiyacı bulunan Filistinlilere bağışlanacak.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunan etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde kapılarını açan "Tek ve Çok" sergisi, farklı sanat disiplinlerini bir araya getirirken Filistin ve Gazze’de yaşanan insani drama karşı duyarlılığıyla öne çıktı. 41 sanatçının 73 eserinin yer aldığı sergi, sanatın yalnızca estetik ifade alanı olmadığını, aynı zamanda iyiliğe ve toplumsal dayanışmaya da aracılık edebileceğini gösterdi. Sergi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş’in yanı sıra, sanatçı Cemal Toy, serginin küratörlüğünü üstlenen Ayşegül Ekin Odabaşı, Bir Sanat Kurucusu M. Fırat Yarar ve Bir Sanat Genel Koordinatörü Ruveyda Yarar, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

        REKLAM

        "Sosyal sorumluluk örneği"

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, serginin sanatsal değerinin yanı sıra taşıdığı insani sorumluluğa dikkat çekti. Sanatın hem bireysel bakışları hem de ortak üretimi bir araya getirdiğini belirten Abiş, bir sanat eserinin insana duygu ve düşünce açısından ilham verebildiğini ifade etti. Serginin en anlamlı yönlerinden birinin Gazze’ye uzanan yardım eli olduğunu vurgulayan Abiş, eserlerin satışından elde edilecek gelirin protez ihtiyacı olan bireyler için kullanılacağını söyledi. Bu duyarlı yaklaşımın herkesin üzerinde düşünmesi gereken önemli bir sosyal sorumluluk örneği olduğunu belirten Abiş, sanatçıları bu ince düşünceleri ve dayanışma anlayışları dolayısıyla tebrik etti.

        REKLAM

        Farklı sesler ortak bir anlamda buluştu

        Serginin küratörü Ayşegül Ekin Odabaşı, serginin ortak üretim anlayışına dikkat çekti. Her sanatçının kendi başına ayrı bir ses olduğunu belirten Odabaşı, aynı atölyede yan yana çalışan sanatçıların bu sesleri zaman içinde bir koroya dönüştürdüğünü ifade etti. Küratör olarak görevinin farklı sesleri dinleyerek ortak bir anlamda buluşturmak olduğunu dile getiren Odabaşı, 41 sanatçının yolunun 41 sayısıyla özdeşleşen Kocaeli’de kesişmesinin kendisi için ayrıca anlam taşıdığını söyledi. Serginin gerçekleştirildiği SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nin tarihsel kimliğine de değinen Odabaşı, yıllarca kağıt üretimine ev sahipliği yapan mekanda kağıdın, boyanın ve sanatın yeniden buluştuğunu belirtti.

        REKLAM

        "Birlikte olunca çok daha güzel işler ortaya çıkıyor"

        Ressam Cemal Toy, serginin temelinde birlikte üretme ve iyiliği çoğaltma düşüncesinin bulunduğunu vurguladı. Her sanatçının tek başına da değerli eserler ortaya koyabildiğini belirten Toy, insanların en basit ihtiyaçlarında bile birbirine gereksinim duyduğunu hatırlatarak, birlikte hareket edildiğinde çok daha güzel sonuçlar elde edilebildiğini ifade etti. Sanatçıların bir araya gelerek neler yapabileceklerini düşünerek yola çıktıklarını dile getiren Toy, bu tür çalışmaların sürdürülebilir olmasının önemine dikkat çekti. Kocaeli’deki sanat ve eğitim anlayışının bu açıdan değerli örnek oluşturduğunu belirten Toy, projeye destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, hazırlık sürecinde emeği geçenlere, küratör Ayşegül Ekin Odabaşı’na ve sanatçılara teşekkür etti.

        REKLAM

        Ressam Yalçın’dan füzen performansı

        Öte yandan sergi esnasında Cemal Toy Atölyesi kara kalem eğitmenlerinden Ceyda Yalçın, "Füzen Performansı" gerçekleştirdi. Sanatçı, Kocaeli’nin kente ait hikayelerinden ve kendi hayal dünyasından oluşturduğu özgün alıntılardan yola çıkarak siyahbeyaz çalışmalar üretti. Sergi açılışına katılan vatandaşlar, sanatçının performansını ilgiyle takip etti. Tek ve Çok Sergisi, SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde 15 Kasım Pazar gününe kadar ziyarete açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Başiskele'ye kazandırılacak 24 sınıflı yeni okulun temeli atılacak
        Başiskele'ye kazandırılacak 24 sınıflı yeni okulun temeli atılacak
        Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünden yetişen milli sporcular madalya...
        Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünden yetişen milli sporcular madalya...
        12 ilçede mezarlıklar bakımdan geçiriliyor
        12 ilçede mezarlıklar bakımdan geçiriliyor
        Shakespeare'in ölümsüz komedisi Kocaeli'de sahne alacak
        Shakespeare'in ölümsüz komedisi Kocaeli'de sahne alacak
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak
        Shakespeare'in "On İkinci Gece" oyunu Kocaeli'de sahnelenecek
        Shakespeare'in "On İkinci Gece" oyunu Kocaeli'de sahnelenecek