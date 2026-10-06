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        Beşir Derneğinin Marmara Bölgesi Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi açıldı

        Kocaeli'de, Beşir Derneğinin Marmara Bölgesi Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Beşir Derneğinin Marmara Bölgesi Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi açıldı

        Kocaeli'de, Beşir Derneğinin Marmara Bölgesi Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi törenle hizmete girdi.

        Afet ve acil durumlara hazırlık ile müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve bölgesel koordinasyonun artırılması amacıyla Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi Eminoğlu Sokak'ta dernek tarafından yapımı tamamlanan merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Törende konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Beşir Derneğinin meydana gelen büyük afetlerde bölgede yer alarak katkı ve destek sağladığını, gönüllüleri ve insan gücüyle yaraların sarılmasına yardımcı olduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

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        Ayhan, devletin temel görevinin afetler öncesinde yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde hazırlık yapmak olduğunu, bu kapsamda AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda risk azaltma ve afetlere hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

        Merkezin açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Ayhan, lojistik merkezlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bu yöndeki çalışmalarının artmasını diledi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da Marmara Bölgesi Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezinin kent açısından büyük önem taşıdığını, afetlerle mücadele ve riski azaltmaya yönelik çalışmaları belediye olarak sürdürdüklerini kaydetti.

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        Semerkand Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yakuboğlu ise 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin afetlere hazırlık, güçlü organizasyon ve kurumlar arası koordinasyonun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllü gücü ve saha tecrübesinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

        Yakuboğlu, Marmara Bölgesi Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezinin, Beşir Derneğinin afetlere hazırlık ve koordinasyon kabiliyetini güçlendireceğini, ihtiyaç halinde hızlı ve etkin şekilde hizmet verebilmesi için önemli bir yapı olduğunu söyledi.

        - "Burası iyiliğin afet anındaki lojistik üstüdür"

        Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar da afetlerde iyi niyetin tek başına yeterli olmadığına, doğru adımın doğru zamanda atılmasının hayati önem taşıdığına işaret ederek, bu anlayışla ülkenin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ve açılışı yapılan merkezin bu hazırlığın önemli parçası olduğunu ifade etti.

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        Sarıyar, merkezi Kocaeli'de, kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşım ağlarının kesişim noktasında stratejik konumda oluşturduklarını dile getirerek, "Bu konum sayesinde afete ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanları en hızlı şekilde sevk edilmesini, ekiplerimizin sahaya mümkün olan en kısa sürede ulaşmasını ve operasyonlarımızın kesintisiz lojistik altyapıyla yürütülmesini hedefliyoruz. Burası yalnız bir depo değildir, burası iyiliğin afet anındaki lojistik üstüdür. Türkiye genelindeki 9 lojistik merkezimizin 14 bölge müdürlüğümüzün ve 200'ün üzerindeki temsilciliğimizin koordinasyonuna önemli bir merkez olarak görev yapacak." diye konuştu.

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        Çağın gereksinimlerine uygun entegre depo yönetim sistemi ve barkod otomasyonu sayesinde envanteri anlık takip edebildiklerini anlatan Sarıyar, afet yönetiminde güçlü olmanın yanı sıra organize ve hızlı olmanın da hayati önem taşıdığından bahsetti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirildi.

        Törene, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, kurum temsilcileri, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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