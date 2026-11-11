GÜNCELLEME - Kocaeli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında 1 kişi öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Osman Yılmaz Mahallesi 605. Sokak'ta tadilat yapılan 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerce yapılan kontrolde, binanın son katındaki dairede bulunan İhsan Günal'ın (73) yaşamını yitirdiği belirlendi.
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