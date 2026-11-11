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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri GÜNCELLEME - Kocaeli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında 1 kişi öldü

        GÜNCELLEME - Kocaeli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında 1 kişi öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 20:02 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında 1 kişi öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Osman Yılmaz Mahallesi 605. Sokak'ta tadilat yapılan 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ekiplerce yapılan kontrolde, binanın son katındaki dairede bulunan İhsan Günal'ın (73) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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