GÜNCELLEME - Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Mimar Sinan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.



Dilovası Kaymakamı Resul Çelik ve Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, bölgeye gelerek inceleme yaptı.



Kaymakam Çelik, gazetecilere, 10 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, "Yangın tamamen kontrol altına alındı. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına başladılar. Akşama kadar da soğutma çalışmalarımızı bitireceğiz, karanlığa bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Ömeroğlu ise Valilik, Büyükşehir Belediyesi, kentteki tüm kurumlar ve Bursa'dan gelen jandarma helikopterinin çalışmalara destek verdiğini, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi.

