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        Kocaeli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 98 zanlı yakalandı

        Kocaeli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ekipler 98 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Kocaeli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 98 zanlı yakalandı

        Kocaeli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ekipler 98 şüpheliyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmalarda 407 gram esrar, 323 gram sentetik uyuşturucu, 115 gram uyuşturucu, 552 sentetik ecza, 1 tabanca, 6 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 365 liraya el konulduğu operasyonlarda 98 zanlı yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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