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        Kocaeli'de kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kocaeli'de 1 ton 160 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Kocaeli'de kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kocaeli'de 1 ton 160 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Gölcük, Başiskele, İzmit ve Kartepe ilçelerinde belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ton 160 kilogram açık kıyılmış tütün, 27 bin 400'ü doldurulmuş 51 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı), 24 bin 400 boş makaron, 780 paket gümrük kaçağı sigara ile 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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