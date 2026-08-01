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        Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Mimar Sinan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan başlattığı çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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