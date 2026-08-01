Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan başlattığı çalışma sürüyor.

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