Kocaeli'de silahla öldürülen Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi Saral'ın cenazesi defnedildi

Bu arada, zanlı A.İ.U'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Enes Emengen, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Murat Motor, İYİ Parti İlçe Başkanı Nihat Yıldız, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Dün çıkan kavgada yaşamını yitiren Saral'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Tevfik Hoca Camisi'ne getirildi. Saral'ın ailesi burada taziyeleri kabul etti.

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