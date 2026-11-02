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        Kocaeli'de vefat eden kimsesize son vazifeyi liseli hafızlar yaptı

        Kocaeli'de ölen kimsesiz erkek, hafız öğrencilerin hatim ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Kocaeli'de vefat eden kimsesize son vazifeyi liseli hafızlar yaptı

        Kocaeli'de ölen kimsesiz erkek, hafız öğrencilerin hatim ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ve İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğindeki çalışma kapsamında yakınları bulunmayanlar, Kur'an-ı Kerim ve dualar eşliğinde defnediliyor.

        Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, yakınları bulunmayan veya kimliği belirlenemeyen vatandaşların cenaze işlemlerini prosedürler çerçevesinde yürütüyor. Adli ve tıbbi işlemlerin ardından morga alınan cenazeler, 15 gün muhafaza ediliyor.

        Bu süreçte yakınlarının bulunması için gerekli araştırmalar sürdürülürken, kimliği belirlenemeyen cenazeler fotoğrafları ve ayırt edici özellikleriyle dijital arşive kaydediliyor.

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        Yasal bekleme süresinin ardından cenazeler, din görevlileri ve gassallar tarafından yıkanıp kefenlenerek defnediliyor. Mezar taşlarına ise ileride yakınlarının ulaşabilmesi amacıyla özel kayıt numaraları işleniyor.

        Bu kapsamda, önceki günlerde hayatını kaybeden kimsesiz bir erkeğin defin işlemleri gerçekleştirildi.

        Cenaze törenine, İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 30 hafız öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

        Hafız öğrenciler, cenaze namazı ve defin sırasında Kur'an-ı Kerim okuyarak hatim yaptı, dua etti.

        Kimsesiz vatandaş, öğrencilerin ve görevlilerin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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