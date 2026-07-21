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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaelispor'da basın sözcülüğü görevine Haşmet Uçar getirildi

        Kocaelispor'da basın sözcülüğü görevine Haşmet Uçar getirildi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da basın sözcülüğü görevine Haşmet Uçar getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 23:51 Güncelleme:
        Kocaelispor'da basın sözcülüğü görevine Haşmet Uçar getirildi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da basın sözcülüğü görevine Haşmet Uçar getirildi.

        Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Bu akşam gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 3. başkan vekilliği görevine Gürhan Darcan, basın sözcülüğü görevine ise Haşmet Uçar getirilmiştir. Yöneticilerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz." denildi.

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