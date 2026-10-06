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        Kocaelispor'da sakatlıkları geçen 6 futbolcu takımla çalışmaya başladı

        Kocaelispor, sakatlık sürecini tamamlayan Aleksandar Jovanovic, Rigoberto Rivas, Tobias Gulliksen, Muharrem Cinan ile ağrıları geçen Daniel Agyei ve Florian Aye'nin takımla çalışmalara başladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Kocaelispor'da sakatlıkları geçen 6 futbolcu takımla çalışmaya başladı

        Kocaelispor, sakatlık sürecini tamamlayan Aleksandar Jovanovic, Rigoberto Rivas, Tobias Gulliksen, Muharrem Cinan ile ağrıları geçen Daniel Agyei ve Florian Aye'nin takımla çalışmalara başladığını bildirdi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 18 Eylül'deki antrenmanda sol hamstring kas grubunda sakatlık oluşan Tanguy Zoukrou'nun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ise devam ettiği belirtildi.

        Futbolcunun bir sonraki milli araya kadar oynanacak resmi müsabakalarda A takım kadrosunda yer almasının beklenmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "16 Eylül'de takım antrenmanında sakatlanan, sağ soleus kasında yırtık ve eşlik eden sağ gastrocnemius kasında kanama bulunan oyuncumuz Matej Maglica'nın tedavi ve rehabilitasyon süreci devam etmektedir. Sağ dizindeki ödem nedeniyle bir süredir tedavi sürecinde olan Makana Baku ile sol biceps femoris kasındaki yırtık nedeniyle bir süredir rehabilitasyon sürecinde olan Anfernee Dijksteel, fizyoterapistler eşliğinde bireysel saha çalışmalarına başlamıştır."

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        Açıklamada, sakatlık süreçlerini tamamlayan Aleksandar Jovanovic, Rigoberto Rivas, Tobias Gulliksen, Muharrem Cinan ile ağrıları geçen Daniel Agyei ve Florian Aye'nin takımla çalışmalara başladığı ifade edildi.

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