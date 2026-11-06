Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Minikler yangın güvenliğini uygulamalı öğrendi

        Minikler yangın güvenliğini uygulamalı öğrendi

        Kocaeli'de 46 yaş Kur'an Kursu öğrencilerine yangın ve acil durum eğitimi verildi. 44 minik öğrencinin katıldığı programda itfaiyecilik mesleği tanıtılırken yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı, tahliye tatbikatıyla acil durumlara karşı uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Minikler yangın güvenliğini uygulamalı öğrendi

        Kocaeli’de 46 yaş Kur’an Kursu öğrencilerine yangın ve acil durum eğitimi verildi. 44 minik öğrencinin katıldığı programda itfaiyecilik mesleği tanıtılırken yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı, tahliye tatbikatıyla acil durumlara karşı uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, toplumun her kesiminde yangın ve acil durum bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Kurum ve kuruluşlara yönelik çalışmalar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 46 yaş Kur’an Kursu öğrencilerine eğitim verildi. İtfaiyecilik mesleğinin tanıtıldığı programda yangın güvenliği konusunda bilgilendirme yapılırken, tahliye tatbikatıyla da acil durumlara hazırlık uygulamalı olarak gösterildi. 44 minik öğrencinin katıldığı eğitim programında acil durumlara karşı erken yaşta bilinç kazanmanın önemi vurgulandı. Yaş gruplarına uygun şekilde gerçekleştirilen bilgilendirmelerde; yangın anında yapılması gerekenler, doğru davranış biçimleri, yangın söndürme ekipmanları ve güvenli tahliye yöntemleri ele alındı. Çocukların olası tehlikeler karşısında sakin kalarak doğru adımları atabilmeleri amaçlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        İki eser Gazze'deki protez ihtiyacına destek olacak
        İki eser Gazze'deki protez ihtiyacına destek olacak
        Başiskele'ye kazandırılacak 24 sınıflı yeni okulun temeli atılacak
        Başiskele'ye kazandırılacak 24 sınıflı yeni okulun temeli atılacak
        Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünden yetişen milli sporcular madalya...
        Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünden yetişen milli sporcular madalya...
        12 ilçede mezarlıklar bakımdan geçiriliyor
        12 ilçede mezarlıklar bakımdan geçiriliyor
        Shakespeare'in ölümsüz komedisi Kocaeli'de sahne alacak
        Shakespeare'in ölümsüz komedisi Kocaeli'de sahne alacak
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak