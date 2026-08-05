Ormanya'da doğan leylek Atlas'ın göç yolculuğu uydu vericisiyle takip edilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Ormanya'da kurulan kameralar sayesinde yumurtadan çıktığı andan itibaren büyüme serüveni canlı yayınlanan leylek yavrusu "Atlas"a, yakında çıkacağı göç yolculuğunun izlenebilmesi amacıyla uydu vericisi takıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ormanya'daki Düşkün Leylekler Evi'nde koruma altında bulunan "Pişmaniye" ve "Bulut" isimli leylek çiftinin yavrusu Atlas'ın gelişim süreci, veteriner hekimler ve biyologlar tarafından yakından takip edildi.



Leylek ailesinin yuvasına kurulan kamera sistemiyle Atlas'ın dünyaya gözlerini açtığından beri her anı Ormanya'nın sosyal medya hesabı üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayımlandı.



Canlı yayın sayesinde çok sayıda doğasever, Atlas'ın doğal yaşam döngüsünü uzaktan izleme fırsatı buldu.



Doğadaki yaşamına hazırlanan Atlas için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince ortak çalışma yürütüldü.



Sağlık kontrolleri, kan ve kanat ölçümleri yapılan Atlas halkalanarak sırtına uydu vericisi takıldı.



Takip cihazıyla Atlas'ın göç dönemindeki rotası, konaklama alanları ve hareketleri bilimsel olarak izlenecek.



Elde edilecek verilerin leyleklerin göç yollarının belirlenmesi, göç davranışlarının incelenmesi ve korunması gereken alanların tespitine katkı sağlaması hedefleniyor.





