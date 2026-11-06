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        Sektörün ustaları hünerlerini sergileyecek

        Kocaeli'de berber, kuaför ve güzellik sektörü temsilcileri, pazar günü düzenlenecek "4. Usta Eller Buluşuyor" programında bir araya gelecek. Eğitimler, yarışmalar, sahne gösterileri ve fuar etkinliklerinin yer alacağı organizasyonda sektörün ustaları hünerlerini sergileyecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Sektörün ustaları hünerlerini sergileyecek

        Kocaeli’de berber, kuaför ve güzellik sektörü temsilcileri, pazar günü düzenlenecek "4. Usta Eller Buluşuyor" programında bir araya gelecek. Eğitimler, yarışmalar, sahne gösterileri ve fuar etkinliklerinin yer alacağı organizasyonda sektörün ustaları hünerlerini sergileyecek.

        Berber, kuaför ve güzellik sektörü profesyonellerini bir araya getirecek "4. Usta Eller Kocaeli’de Buluşuyor" programı, 8 Kasım Pazar günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek organizasyon; mesleki eğitimlerden sahne gösterilerine, yarışmalardan workshoplara ve fuar etkinliklerine kadar zengin içeriğiyle sektör temsilcilerini buluşturacak. Saat 10.00’da başlayacak organizasyon, Türkiye’nin farklı illerinden berber, kuaför ve güzellik sektörü temsilcilerini ağırlayacak. Mesleki gelişimi desteklemek, sektörel dayanışmayı güçlendirmek ve yenilikleri tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliğe esnaf ve sanatkarların yanı sıra uzmanlar, girişimciler ve mesleğe adım atmaya hazırlanan gençler de katılacak.

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        Uygulamalı eğitimler ve sahne gösterileri

        Gün boyunca Menderes Bayır, Sinan Köstekçi, Berber Sami, Şükran Şahin, Ali Osman Menteşoğlu ve Nuray Yurdakul gibi alanında uzman isimler eğitimler verecek ve sahne gösterileri gerçekleştirecek. Erkek saç kesimi, damat tıraşı, profesyonel makyaj, gelin makyajı, gelin saçı, topuz ve türban tasarımı gibi alanlarda uygulamalı eğitimler düzenlenecek. Kişisel gelişim seminerleri, saç kesim ve renklendirme teknikleri, cilt bakım uygulamaları ve workshopların da yer alacağı programda Hair Show, Barber Show ve kadın kuaförlüğüne yönelik özel gösteriler gerçekleştirilecek. Yarışmalarda hünerlerini sergileyecek katılımcılar arasından dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

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        Sektör firmaları fuaye alanında

        Kocaeli Kongre Merkezi’nin fuaye alanında profesyonel kozmetik, saç bakım, berber ve güzellik ekipman firmaları ile eğitim akademileri stant açacak. Firma lansmanları, canlı ürün tanıtımları ve uygulamalı etkinliklerle sektördeki yeni ürün ve teknolojiler ziyaretçilerle buluşturulacak. Organizasyon kapsamında düzenlenecek çekilişlerde ise katılımcılara çeşitli hediyeler verilecek.

        Gençlerin mesleğe olan ilgisini artırmayı, esnaf ve sanatkarların rekabet gücünü geliştirmeyi ve sektör temsilcileri arasında yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen organizasyon, Kocaeli’nin ulusal ölçekteki sektörel buluşmalardaki konumunu da güçlendirecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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