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        Başkan Mustafa Kocaman gençlerle sıra gecesinde buluştu

        Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, öğrencilerle sıra gecesinde buluştu. Gençlerin hayallerini ve gelecek hedeflerini dinleyen Kocaman, Kartepe'de eğitimden spora gençlere yönelik hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Başkan Mustafa Kocaman gençlerle sıra gecesinde buluştu

        Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, öğrencilerle sıra gecesinde buluştu. Gençlerin hayallerini ve gelecek hedeflerini dinleyen Kocaman, Kartepe’de eğitimden spora gençlere yönelik hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

        Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Genç Akademi 2 öğrencileriyle sıra gecesinde bir araya geldi. Arslanbey Mahallesi’nde bulunan Genç Akademi 2’de düzenlenen programda öğrencilerle eğitim hayatları, ilgi alanları ve gelecek planları üzerine sohbet eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gençlerin sorularını tek tek yanıtladı. Gençlerle bir araya gelmeye ve onların düşüncelerini dinlemeye önem veren Başkan Kocaman, öğrencilerin beklenti ve önerilerinin belediyenin çalışmalarına yön verdiğini belirtti.

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        Eğitimden spora gençlere destek

        Gençlerin her alanda gelişimini destekleyen projelere öncelik verdiklerini vurgulayan Başkan Kocaman, Kartepe’de hayata geçirilen yatırımları öğrencilerle paylaştı. Genç Akademilerle gençlerin eğitimine ve sosyal yaşamına katkı sunduklarını ifade eden Başkan Kocaman, yapımı devam eden yeni etüt merkezi ile Genç Akademi 3’ün çok kısa zamanda hizmete açılacağını belirtti. Yakında kapılarını açacak Ritim Spor ve Aktif Yaşam Merkezi’nin sağlayacağı imkanları da anlatan Başkan Kocaman, gençlerin yeteneklerini keşfedebileceği, spor yapabileceği ve kendilerini geliştirebileceği alanları artırmak için çalıştıklarını kaydetti.

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        Sıra gecesi şeklinde gerçekleştirilen programda gençler, müzik eşliğinde keyifli vakit geçirirken Başkan Kocaman ile birebir sohbet etme fırsatı buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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