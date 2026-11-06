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        Gölcük'e 12 bin metrekarelik dev kültür merkezi geliyor

        Gölcük'e kazandırılması planlanan 12 bin metrekarelik Kültür Merkezi'nin ihalesi tamamlandı. 750 kişilik düğün salonu ve 590 kişilik tiyatro salonunun da yer alacağı projenin kazanan firması, ihale komisyonunun değerlendirmesinin ardından belli olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Gölcük'e 12 bin metrekarelik dev kültür merkezi geliyor

        Gölcük’e kazandırılması planlanan 12 bin metrekarelik Kültür Merkezi’nin ihalesi tamamlandı. 750 kişilik düğün salonu ve 590 kişilik tiyatro salonunun da yer alacağı projenin kazanan firması, ihale komisyonunun değerlendirmesinin ardından belli olacak.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük’e kazandırılacak ‘Gölcük Kültür Merkezi’nin’ ihalesi gerçekleşti. Gölcük’ün sosyal yaşamına önemli katkı sağlayacak projenin muhammen bedeli 558 milyon 551 bin 625 TL olarak açıklanırken ihaleye 10 istekli katılım sağladı. İhale komisyonunun yapacağı değerlendirme sonucunda kazanan firma belirlenecek. İhaleye en düşük teklif 401 milyon 80 bin TL, en yüksek teklif ise 717 milyon 61 bin TL oldu. Sürecin tamamlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak proje için çalışmalar başlayacak.

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        12 bin metrekarelik dev kültür merkezi

        Bodrum, zemin ve birinci kat ile çatı arasından oluşacak şekilde 12 bin metrekare üzerine projelendirilen kültür merkezi, farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinlik ve faaliyet alanlarına sahip olacak. Merkezde 750 kişilik düğün salonu, 590 kişilik tiyatro salonu ve eğitim salonları bulunacak. Ayrıca 95 araçlık kapalı otoparkın yanı sıra sığınak ve mescit de projede yer alacak. İnşaatın tamamlanmasıyla Gölcük, düğünlerden tiyatro gösterilerine, eğitim programlarından kültürel organizasyonlara kadar birçok etkinliğin gerçekleştirilebileceği kapsamlı bir tesise kavuşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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