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        Gebze'de atıklar Kentkart'a puan kazandıracak

        Gebze'de vatandaşlar, geri dönüştürülebilir atıklarını teslim ederek Kentkart'larına para karşılığı puan yükletebilecek. Mobil toplama aracı, hafta içi her gün farklı noktalarda hizmet verecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Gebze'de atıklar Kentkart'a puan kazandıracak

        Gebze’de vatandaşlar, geri dönüştürülebilir atıklarını teslim ederek Kentkart’larına para karşılığı puan yükletebilecek. Mobil toplama aracı, hafta içi her gün farklı noktalarda hizmet verecek.

        Gebze Belediyesi, geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla mobil atık toplama aracı ile önemli bir adım atıyor. Belirlenen noktalarda hizmet verecek araç sayesinde vatandaşlar, evlerinde biriktirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları teslim ederek puan kazanacak. Kazanılan puanlar ise Kentkart’a yüklenerek toplu ulaşımda kullanılabilecek. Uygulama kapsamında vatandaşlar; kağıt ve karton, plastik, cam, metal, karışık ambalaj atıkları, bitkisel atık yağ, elektrikli ve elektronik atıklar ile atık pilleri mobil atık toplama aracına teslim edebilecek. Teslim edilen atıklar, türlerine göre kilogram üzerinden değerlendirilecek ve belirlenen puan tarifesi doğrultusunda vatandaşların hesaplarına tanımlanacak. Her 1 puanın 1 TL değerinde olduğu sistemde biriken puanlar Kentkart'a aktarılarak toplu ulaşımda değerlendirilebilecek.

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        Atık türüne göre puan tarifesi

        Sistemde atıkların kilogramı üzerinden puanlama yapılacak. Buna göre 1 kilogram plastik atık 3 puan, cam atık 1 puan, metal atık 4 puan, karışık ambalaj atığı 2,5 puan, bitkisel atık yağ 15 puan, elektrikli ve elektronik atık 3 puan, atık pil ise 0,5 puan kazandıracak. Örneğin 1 kilogram plastik atığını teslim eden vatandaşın hesabına 3 TL karşılığı puan tanımlanacak. Mobil atık toplama aracı ile geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması, çevre kirliliğinin azaltılması ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Vatandaşların da doğrudan dahil olacağı uygulama sayesinde geri dönüşüm teşvik edilirken, çevreye duyarlı davranışlar Kentkart üzerinden somut bir kazanıma dönüşecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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