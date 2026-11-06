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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri A Milli Takım aday kadrosuna seçilen Serhat sevincini böyle yaşadı Serhat Öztaşdelen'in milli takım sevinci kamerada

        A Milli Takım aday kadrosuna seçilen Serhat sevincini böyle yaşadı Serhat Öztaşdelen'in milli takım sevinci kamerada

        Kocaelispor'un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmesinin sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı. İsmini kadroda duyduğu anda büyük mutluluk yaşayan Serhat, arkadaşlarına sarılarak sevincini paylaştı. O anlar Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yayımlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:04 Güncelleme:
        A Milli Takım aday kadrosuna seçilen Serhat sevincini böyle yaşadı Serhat Öztaşdelen'in milli takım sevinci kamerada

        Kocaelispor’un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmesinin sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı. İsmini kadroda duyduğu anda büyük mutluluk yaşayan Serhat, arkadaşlarına sarılarak sevincini paylaştı. O anlar Kocaelispor’un sosyal medya hesabından yayımlandı.

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta Belçika ve Fransa ile oynanacak karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında 26 futbolcunun yer aldığı kadroyu duyuran Yalçın, Kocaelispor’un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen’i de milli takıma davet etti.

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        Serhat Öztaşdelen'in mutluluğu kameralara yansıdı

        Kocaelispor’un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen, A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna davet edilmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı. Milli takım kadrosunun açıklandığı anlarda ismini duyan genç file bekçisi, sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Serhat’ın arkadaşlarına sarılarak yaşadığı mutluluk dolu anlar kameraya yansırken, takım arkadaşlarının da genç kalecinin sevincine ortak oldu. Kocaelispor Kulübü, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak Serhat’ın milli davet sevincini taraftarlarla buluşturdu.

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