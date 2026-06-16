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        Alaçam'da kırsal kesimdeki öğrencilere sağlık eğitimi verildi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından kırsel kesimdeki öğrencilere yönelik sağlık eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 09:23 Güncelleme:
        Alaçam'da kırsal kesimdeki öğrencilere sağlık eğitimi verildi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından kırsel kesimdeki öğrencilere yönelik sağlık eğitimi düzenlendi.

        Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Gümüşova ve Pelitbükü mahallelerindeki okullarda öğrencilerle bir araya geldi.

        Program kapsamında diş hekimi ve eğitim hemşireleri tarafından öğrencilere ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ve korunma yolları hakkında bilgi verildi.

        Eğitimlerde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekilirken, öğrencilerin soruları da yanıtlandı.

        Etkinlik sonunda öğrencilerin ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalıklarını artırmak ve motivasyonlarını desteklemek amacıyla diş fırçası hediye edildi.



        Galeri
        Galeri

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