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        Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti tutuldu

        Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi, demokrasi nöbeti tutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 23:21 Güncelleme:
        Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti tutuldu

        Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi, demokrasi nöbeti tutuldu.

        Bafra Belediyesi önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nından başlayarak "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

        Yürüyüşün ardından etkinlikler 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan platformda devam etti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı bağlantıyla dev ekrandan takip edildi.

        Programda, 15 Temmuz temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, darbe girişimine karşı direniş anlarını içeren video gösterimi ve fotoğraf sergisi vatandaşlar tarafından incelendi.

        Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen okunduğu program, ilahi dinletisiyle devam etti. Demokrasi nöbeti tutulan programda tüm camilerden sela da okundu.


        Anma programına Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Benal Kurt, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Kemal Şahin, daire amirleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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