Samsun'un Bafra ilçesinden 47 öğrenci, Samsunspor Gençlerbirliği karşılaşmasında şehrin takımına destek verdi.

1965 Samsunspor Derneği, Samsunspor sevgisini yeni nesillere aşılamak amacıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, Bafra Kelikler İlk ve Ortaokulu’ndan 47 öğrenciyi Gençlerbirliği karşılaşmasına götürme kararı aldı. Maç öncesinde Bafra’ya giden dernek üyeleri, öğrencilere Samsunspor atkısı ve Mehmet Yılmaz’ın kaleme aldığı 'Kuzeyin Kralı Samsunspor' kitabını hediye etti. Okul bahçesinde yakılan meşaleler ve öğrencilerin Samsunspor bestelerini hep birlikte söylemesiyle başlayan etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

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Öğrenciler, iki otobüs ve yaklaşık 20 araçtan oluşan konvoyla Bafra’dan stadyuma hareket etti. Karşılaşmayı tribünden takip eden 47 öğrenci, 90 dakika boyunca Samsunspor’a destek verdi.

Öte yandan çanta kampanyaları, okul ziyaretleri ve maç organizasyonlarıyla sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüren derneğin, şimdiye kadar gerçekleştirdiği projelerle bin 500’den fazla çocuğa ulaştığı bildirildi.