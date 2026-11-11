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        Başkan Kurnaz: "Huzur Konağı büyüklerimizin ikinci evi oldu"

        Huzur Konağı'nda yaş almış bireylerle buluşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Büyüklerimizin her biri bizler için çok değerli ve kıymetlidir. Huzur Konağı onların ikinci evi oldu" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Başkan Kurnaz: "Huzur Konağı büyüklerimizin ikinci evi oldu"

        Huzur Konağı’nda yaş almış bireylerle buluşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Büyüklerimizin her biri bizler için çok değerli ve kıymetlidir. Huzur Konağı onların ikinci evi oldu" dedi.

        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği önemli projelerinden birisi olan Huzur Konağı’nda, yaş almış bireylerle bir araya geldi. Huzur Konağı’nda düzenlenen programda, yaş almış bireylerle tek tek sohbet eden Başkan İhsan Kurnaz, "Büyüklerimizin sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi ve kuşaklar arasındaki bağların güçlendirilmesine önem veriyoruz" diye konuştu.

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        İleri yaştaki vatandaşların sosyal yaşamdan kopmamaları, kendilerini yalnız hissetmemeleri ve hayatlarını daha huzurlu sürdürebilmeleri amacıyla Huzur Konağı projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Yaş almış vatandaşlarımıza gösterilen saygı ve verilen değer, toplumsal sorumluluğun önemli bir parçasıdır. Büyüklerimiz, geçmişimiz ile geleceğimiz arasında köprü kuran en kıymetli hazinelerimizdir. Her birinin hayat tecrübesinden yararlanmanın yanı sıra onların günlük yaşamlarındaki ihtiyaçlarını gözetmek ve her zaman yanlarında olmak da bizlerin sorumluluğudur. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Huzur Konağı ile yaş almış bireylerimizin sohbet edebilecekleri, çeşitli aktivite ve gezilerle sosyalleşebilecekleri bir alan oluşturduk. Büyüklerimizin her biri bizler için çok değerli ve kıymetlidir. Huzur Konağı da onların ikinci evi oldu. Belediyemizin aracı ile evlerinden aldığımız büyüklerimizin buradaki ikram ve yemekleri belediyemiz tarafından karşılanıyor; bunun yanı sıra günlük sağlık taramalarını yapıyoruz. Personellerimiz, büyüklerimizin kendilerini evindeymiş gibi güvende hissetmeleri için büyük bir özveriyle çalışıyor, ellerinden gelenin fazlasını yapıyor. Amacımız, yaş almış bireylerimizin, sosyal hayatta daha aktif bir şekilde rol almaları ve günlük yaşamlarını daha rahat sürdürmeleridir. Büyüklerimizin duasını almak, yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak bizim için en büyük mutluluktur. İlkadım Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla, gönüllere dokunan hizmetlerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Yaş almış bireylere yönelik müzik dinletisinin de yapıldığı Huzur Konağı’ndaki buluşma programına; İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Soylu ve Alaaddin Er, İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Yalnız ile Kadifekale Mahalle Muhtarı Güven Akan da katıldı.

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