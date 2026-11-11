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        Samsun'da Milli Ağaçlandırma Günü: 45 bin 500 adet fidan toprakla buluştu

        Samsun'da, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" çerçevesinde 20 bölgede 45 bin 500 fidan toprakla buluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Samsun'da Milli Ağaçlandırma Günü: 45 bin 500 adet fidan toprakla buluştu

        Samsun'da, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" çerçevesinde 20 bölgede 45 bin 500 fidan toprakla buluştu.

        İlkadım ilçesinde Avdan Mahallesi'nde bulunan ağaçlandırma alanında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyelerinin katıldığı programda binlerce fidan toprakla buluştu. Birçok kurum da programda fidan dikerek çevreye katkı sağladı.

        Programda konuşan Vali Orhan Tavlı, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde geleceğe nefes olmak için, vatanımıza hep birlikte can katmak için ve Samsun'umuzda doğayı, canlıları bir kez daha yeşille, fidanla buluşturmak için bir aradayız. Havamıza, suyumuza, toprağımıza, çevremize hep birlikte sahip çıkmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz. Hepiniz biliyorsunuz; 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' diyen medeniyet birikimine sahip bir milletin evlatlarıyız. Bizler ormanlarımızı sadece ağaç olarak değil, bir nefes ve yaşam kaynağı olarak görüyoruz. Atalarımızdan, dedelerimizden, ninelerimizden aldığımız toprak, ağaç ve orman sevgisini bugün de Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılmış olan Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' mottosuyla 81 ilde milyonlarca fidanın dikileceği bir Ağaçlandırma Günü'nü kıymetli evlatlarımızla, yavrularımızla, Samsunlularla birlikte hep beraber taçlandırmanın şerefini yaşıyoruz. Tabii, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızla birlikte olmanın da güzel heyecanını yaşıyoruz. İyi ki var çocuklarımız. Onlar bizim yarınımız, onlar bizim geleceğimiz. Tekrar sizi alkışlıyorum ben. Bu duygu ve düşüncelerle; 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'müzün ülkemiz için, aziz Türk milleti için, Samsun'umuz için hayırlara vesile olmasını temenni ederken, hep birlikte her karış vatan toprağını yeşille, hayatla ve umutla buluşturmak; ‘Geleceğe Nefes' olmak için bir kez daha fidan dikmenin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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        Öğrenciler ise güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, fidanları toprakla buluşturdukları için mutlu olduklarını söylediler.

        Program da konuşan Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay da gelecek nesillere temiz bir emanet bırakmak için çalıştıklarını vurguladı.

        Program fidan dikimi ile sona erdi. "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Samsun il genelinde 20 bölgede toplam 45 bin 500 fidan dikildi. Programın yapıldığı Avdan Mahallesi'ndeki 25 dönümlük ağaçlandırma sahasında ise karbon tutma kapasitesi yüksek türlerden sedir, mavi servi, karaçam, fıstıkçamı, ıhlamur ve akçaağaç olmak üzere toplam 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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