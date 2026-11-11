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        Evlendirme vaadinde bulundukları görme engellinin altın ve parasını çaldılar

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, evlendirme vaadinde bulundukları kişinin evinden 33 Ata altını ile 11 bin lirasını çalan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Evlendirme vaadinde bulundukları görme engellinin altın ve parasını çaldılar

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, evlendirme vaadinde bulundukları kişinin evinden 33 Ata altını ile 11 bin lirasını çalan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 64 yaşındaki görme engelli kişinin evindeki 33 Ata altını ile 11 bin lirasının çalındığı ihbarıyla çalışma yürüttü. Şüphelilerden E.A.’nın (38) evlendirme vaadinde bulunduğu, daha sonra G.T. (56) isimli kadın ile tanıştırdığı ve evindeki altınla parayı çaldığı belirlendi. Şüpheliler, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı.

        Öte yandan E.A.’nın 9, G.T.’nin ise 5 suç kaydı bulunduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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