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        Başkan Sandıkçı: "Birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz"

        Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Uludağ Mahallesi Semt Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Sandıkçı, "Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Başkan Sandıkçı: "Birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz"

        Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Uludağ Mahallesi Semt Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Sandıkçı, "Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

        Pazar esnafına "hayırlı işler" dileyen, vatandaşlarla sohbet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. İlçede yürütülen ve planlanan çalışmaların vatandaşların görüşleri doğrultusunda şekillendiğini belirten Sandıkçı, ortak akıl anlayışıyla hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti. Ziyaret sırasında vatandaşlar da Başkan Sandıkçı ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek belediyenin çalışmalarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

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        Vatandaşlarla buluşmaların ve mahalle toplantılarının devam ettiğini belirten Başkan Sandıkçı, "İlçemizde hemşehrilerimizle ve esnaf kardeşlerimizle buluşmayı sürdürüyoruz. Hem gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde hem de düzenlediğimiz mahalle toplantılarında hemşehrilerimizin taleplerini ve önerilerini dinliyoruz. Canik'imizde yapımını planladığımız ve sürdürdüğümüz çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuyoruz. Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Ortak akıl anlayışıyla yeni projeleri hizmete almayı sürdürüyoruz. Hoş sohbetleri ve ilgileri için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, esnaf kardeşlerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.

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        Uludağ Mahallesi Semt Pazarı'na gerçekleştirilen ziyarette AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran da yer aldı.

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