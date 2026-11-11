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        Havza'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikildi

        Bu yıl "Geleceğe nefes dünyaya nefes" sloganıyla gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Havza'da fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Havza'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikildi

        Bu yıl "Geleceğe nefes dünyaya nefes" sloganıyla gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Havza'da fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Boyalıca Mahallesi Köy Üstü mevkisinde oluşturulan Cumhuriyet Ormanı'nda saat 11.11'de başlayan etkinlikte katılımcılar tarafından fidanlar dikildi.

        Havza Kaymakamı Samet Serin, gelecek nesillere bırakılabilecek en güzel miraslardan birinin yeşil bir Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye duyarlılıklarına katkı sağlamak amacı ile fidanları toprakla buluşturacağız." dedi.

        Belediye Başkanı Murat İkiz ise yatırımların en güzelinin geleceğe yapılan yatırım olduğunu dile getirerek, "Birlikte diktiğimiz bu fidanlar büyüyecek, oksijen ve enerji üretecek. Gençlerimiz, geleceğimiz için inşallah bu tip projeleri destekliyoruz." diye konuştu.

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        Havza Orman İşletme Şefi Çağlar Kalender ise Havza'da çam, sedir ve defne olmak üzere 500 fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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