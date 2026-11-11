Çarşamba'da 200 fidan toprakla buluştu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' münasebetiyle düzenlenen etkinlikte 200 fidan toprakla buluşturuldu.

‘Sevdamız Yeşil Vatan' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Kirazlık Çay Mahallesi'nde yeşil alanda düzenlendi. Daha yeşil bir çevre oluşturmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada 200 fidan dikildi.

Fidan dikimine Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, mülki ve idari kurum amirleri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katılım sağladı.

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Protokol üyeleri ve öğrenciler, belirlenen yeşil alana fidanları dikerek can suyu verdi.