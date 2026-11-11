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        Yakakent'te "Geçmişten Günümüze Kültür Sergisi" açıldı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde Erdoğan Cebeci İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Geçmişten Günümüze Kültür Sergisi", düzenlenen törenle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Yakakent'te "Geçmişten Günümüze Kültür Sergisi" açıldı

        Samsun’un Yakakent ilçesinde Erdoğan Cebeci İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Geçmişten Günümüze Kültür Sergisi", düzenlenen törenle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Erdoğan Cebeci İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, müfredatta yer alan "Kültürel Öğelerimiz" konusu kapsamında geçmişten günümüze uzanan kültürel değerleri araştırarak birbirinden anlamlı çalışmalara imza attı. Öğrencilerin öğretmenleri ve velilerinin desteğiyle hazırladığı eserler, zaman tüneli konseptiyle sergiye dönüştürüldü.

        Öğrenciler kültürel mirası yakından tanıdı

        Okulun tüm öğretmenleri ve velilerinin katkılarıyla hazırlanan sergide, geçmişten günümüze değişen yaşam biçimleri, gelenekler, kültürel değerler ve Türk mutfağına ait örnekler yer aldı. Öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı çalışmalar, ziyaretçilere geçmişe doğru keyifli bir yolculuk sundu.

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        Okul Müdürü Mehmet Güney, serginin öğrenciler açısından önemli bir deneyim olduğunu belirterek, "Burada öğrencilerimiz, yeni Maarif Modeli gereği geçmişten günümüze teması kapsamında değişen, gelişen, zamanla tükenen veya devam etmeyen ancak özümseyerek hatırladığımız, özlediğimiz değerleri görme, dokunma ve yeniden hatırlama fırsatı buldu" dedi.

        İngilizce öğretmeni Naim Okay ise 4. sınıf müfredatında bulunan kültürel öğeler konusunu yaşayarak öğrenme anlayışıyla sergiye dönüştürdüklerini ifade ederek, "Burada öğrencilerimiz geçmişe bir yolculuk yapmakla kalmadı, aynı zamanda millî mutfağımızın güzel örneklerini de tanıma fırsatı buldu" diye konuştu.

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        İlçe protokolünden sergiye yoğun ilgi

        Açılışı gerçekleştirilen sergiye Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, İlçe Millî Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri ve ziyaretçiler, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları ilgiyle inceleyerek öğretmenleri, velileri ve öğrencileri tebrik etti.

        Kültürel miras gelecek nesillere aktarılıyor

        Geçmişin zengin kültürel birikimini çocuklarla buluşturan sergi, kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından örnek bir çalışma olarak takdir topladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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