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        Salıpazarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Salıpazarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        100. Yıl Bulvarı'nda S.B. idaresindeki 55 ALU 385 plakalı otomobil, kursiyer sürücü F.E. yönetimindeki 55 DS 943 plakalı sürücü kursu aracına arkadan çarptı.

        Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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