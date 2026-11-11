Salıpazarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Giriş: 11.11.2026 - 13:23 Güncelleme:
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
100. Yıl Bulvarı'nda S.B. idaresindeki 55 ALU 385 plakalı otomobil, kursiyer sürücü F.E. yönetimindeki 55 DS 943 plakalı sürücü kursu aracına arkadan çarptı.
Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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