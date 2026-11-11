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        Vezirköprü'de fidanlar toprakla buluşturuldu

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Vezirköprü'de fidanlar toprakla buluşturuldu

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kıratbükü Mahallesi'nde organize edilen etkinlikte 400 selvi fidanı toprakla buluşturuldu.

        Program sonunda fidan diken öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Programa Kaymakam Bayram Yıldız, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Abdullah Alptekin, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Yalçın, İlçe Müftüsü Muhammer Özkalaycı, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, OMÜ Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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