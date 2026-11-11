Yakakent'te yatırımlar yerinde incelendi

Samsun'un Yakakent ilçesinde yapımı süren yatırımlar, Kaymakam Muhammed Sadi Taşyapan ve Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu tarafından yerinde incelendi.

Kaymakam Taşyapan ve Belediye Başkanı Aydoğdu, ilçede yapımı süren projeleri yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İlçede Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen Kozköy Sahili Halk Plajı'nın yüzde 90'ı tamamlandı.

Ücretsiz giriş imkanı sunulacak plajda 2 giriş ve güvenlik birimi, 3 WC, büfe, duş alanları, soyunma kabinleri, çocuk oyun alanı ve otopark bulunacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Gasilhane projesinde yüzde 90, Yakakent İlçe Otogarı'nda ise yüzde 50 seviyesine ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Toplum Sağlığı Merkezi inşaatında çalışmaların yüzde 95'i tamamlanırken, Yakakent İlçe Müftülüğü tarafından yapımına başlanan 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve müştemilatı da ilçenin eğitim hizmetlerine katkı sağlayacak.

REKLAM

Kaymakam Muhammed Sadi Taşyapan, ilçede yürütülen yatırımların Yakakent'in gelişimi açısından önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu projeler tamamlandığında vatandaşlarımız sosyal yaşamdan altyapı hizmetlerine, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda önemli kazanımlar elde edecek. Kamu kurumlarımız ve yerel yönetimlerimiz arasındaki iş birliğiyle Yakakent'imize değer katacak hizmetlerin hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."

REKLAM

Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu da projelerin Yakakent'in gelişimi ve ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Aydoğdu, "İlçemize değer katan tüm yatırımlarda emeği bulunan kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Yakakent'imiz için iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.