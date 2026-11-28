Belediye tarafından çekilen görüntülerde, mahallelerdeki yeşil alanların sonbaharla birlikte değişen görünümü yer aldı. Doğanın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarına büründüğü bölgeler, sonbaharın kendine özgü atmosferini yansıttı.

Canik ilçesine bağlı Karşıyaka, Hasköy, Gürgenyatak, Başalan ve Düzören Mahallelerinde sonbaharın etkisiyle ağaçlar ve doğal alanlar farklı renklere büründü. Özellikle Canik Belediyesi Hasköy Meşe Orman Parkı’nda ağaçların sararan yaprakları ve çevrede oluşan renk geçişleri dikkat çekti.

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