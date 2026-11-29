Samsun'un Çarşamba Belediyesince 55 milyon liralık yatırım bedeli ile hayata geçirilen ve hizmete başlayacak olan sıcak asfalt üretim tesisi, saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip olacak.

Doğal gaz enerjisiyle çalışacak tesis, yeni nesil enerji sistemleri ve filtre teknolojileriyle geliştirildi. Yaklaşık 55 milyon TL yatırım bedeliyle kurulan tesiste üretilecek asfalt, ilçedeki yol yapım ve bakım çalışmalarında kullanılacak.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, tesisin tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirildiğini belirterek, "Doğal gaz enerjisiyle çalışan, yeni nesil enerji ve filtre teknolojileriyle donatılan Sıcak Asfalt Üretim Tesisimizi hizmete alıyoruz. Saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip tesisimizin doğal gaz, elektrik, saha ve tesis maliyetleri dahil yaklaşık 55 milyon TL’lik yatırımını tamamen Çarşamba Belediyemizin öz kaynaklarıyla gerçekleştirdik" dedi.

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Asfalt üretiminin belediyenin kendi imkanlarıyla karşılanacağını ifade eden Başkan Dündar, "Çarşamba’mızın yol çalışmalarında önemli bir ihtiyacımız olan asfaltı, kendi imkanlarımızla karşılayacağız. Yatırımımızın ilçemize, bölgemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.