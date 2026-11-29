Topal, Samsunlu ve Ladikli vatandaşlara Gürcistan'ın Batum ve Tiflis şehirlerine yönelik gezilerini iptal etmeleri çağrısında bulundu.

Karşılaşmayı izleyen Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, "Filistin bizim davamız, bizim göz bebeğimiz. Filistin'i ve Gazze'yi unutturmayacağız." dedi.

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