Danijel Jumic: "Mücadeleden gurur duyuyorum"

– Samsunspor Yardımcı Antrenörü Danijel Jumic, Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından, kendi sahalarında kaybetmelerine rağmen, oyuncuların gösterdiği mücadeleden gurur duyduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 21 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor'da maç sonrasında kırmızı kart gören Nenad Bjelica’nın yerine basın toplantına katılan Danijel Jumic, "Genele baktığımızda takımın göstermiş olduğu mücadeleden dolayı gurur duyuyorum. Açıkçası söylenecek çok fazla şey yok. Maça iyi başlangıç yaptık. Agresif ve kompakt oynamaya çalıştık. İlk yarı doğru işler yaptığımızı söyleyebiliriz. Yakalamış olduğumu bir kaç tane pozisyon var. Genele baktığımızda takımın göstermiş olduğu mücadeleden dolayı gurur duyuyorum. Kırmızı kart gören Afonso Sousa, rakibin 8 numaralı oyuncusunu alkışlıyor. Hakem kendisinin alkışlandığını zannederek ikinci sarıdan oyuncumuz atıyor. Hocamıza gösterilen kırmızı kartta ise hocamız hakeme herhangi bir şekilde kötü bir söz kullanmadı. Küfür ve hareket anlamında hiç bir söz söylemedi. Sadece hakeme, 'nasıl olurda rakip oyuncular sizi tebrik ediyor da bizim oyuncularımızın hiç biri gelip sizi tebrik etmiyor' diyor. Bunun dışında kötü söz kullanmamasına rağmen hakem hocamıza kırmızı kart gösterdi" dedi.