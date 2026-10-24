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        Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 0 (İlk yarı)

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 19:50 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 0 (İlk yarı)

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.

        Maçtan dakikalar (İlk yarı)

        13. dakikada sol çaprazda Orban’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Bilal topu kornere çeldi.

        18. dakikada Saba’nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Orban’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’e çarparak kornere çıktı.

        21. dakikada sağ kanattan Coulibaly’nin ortasında altıpas üzerinde Tomasson’un şutunda top filelerle buluştu. 10

        41. dakikada defanstan seken topu ceza sahası sol çaprazda önünde bulan Bayo’nun şutunda top direğin sağından az farkla auta gitti.

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        Stat: 19 Mayıs

        Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Suat Güz

        Samsunspor: Bilal Bayazıt, Joe Mendes, Strahinja Erakovic, Gabriele Guarino, Igor Drapinski, Logi Tomasson, Elliot Watt, Antoine Sekongo, Afonso Sousa, Tanguy Coulibally, Mohamed Bayo

        Yedekler: Okan Kocuk, Elayis Tavsan, Samed Onur, Jaures Assoumou, Oskar Ohlenschlaeger, Yalçın Kayan, Yunus Emre Çift, Enes Albak, Mustafa Tan, Saikuba Jarju

        Teknik Direktör: Nenad Bielica

        Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Ermal Krasniqi, Lumbardh Dellova, Davit Bates, Umut Meraş, Rayan Raveloson, Furkan Soyalp, Mohamed Khalil, Samuel Ballet, Dia Saba, Gift Orban

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        Yedekler: Mustafa Bozan, Miraç Acer, Cm Üstündağ, Gökhan Gül, Mehmet Yeşil, Amadou Cisse, Mbaye Diagne, Kahraman Demirtaş, Ali Bülbül, Rayan Lutin

        Teknik Direktör: Besnik Hasi

        Gol: Tomasson (dk. 21) (Samsunspor)

        Kırmızı kart: Afonso Sousa (dk. 37) (Samsunspor)

        Sarı kartlar: Bilal (Samsunspor), Saba, Furkan (Amed SF)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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