Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 2 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler'e 21 yenildi. Samsunspor, bu sonuçla birlikte üst üste 7. mağlubiyetini alarak kulüp tarihinde en fazla üst üste mağlup olma rekorunu kırdı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler'e 21 yenildi. Samsunspor, bu sonuçla birlikte üst üste 7. mağlubiyetini alarak kulüp tarihinde en fazla üst üste mağlup olma rekorunu kırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Krasniqi'nin pasında meşin yuvarlağı kontrol edip yarım vole vuran Orban'ın şutunda top direğin üstünden az fakla auta çıktı.
74. dakikada kazanılan penaltıda beyaz noktanın başına geçen Orban'ın şutunda top filelerle buluştu. 11
83. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Saba'nın şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 12
91. dakikada Tomasson'un soldan ortasında ceza sahası içinde Elayis'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
90+4. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Jarju'nun sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Suat Güz
Samsunspor: Bilal Bayazıt, Joe Mendes (Mustafa Tan dk. 85), Strahinja Erakovic, Gabriele Guarino (Saikuba Jarju dk. 85), Igor Drapinski (Yunus Emre dk. 73), Logi Tomasson, Elliot Watt, Antoine Sekongo (Samed Onur dk. 79), Afonso Sousa, Tanguy Coulibally (Elayis Tavsan dk. 73), Mohamed Bayo
Yedekler: Okan Kocuk, Jaures Assoumou, Oskar Ohlenschlaeger, Yalçın Kayan, Enes Albak
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Ermal Krasniqi (Gökhan Gül dk. 75), Lumbardh Dellova, Davit Bates, Umut Meraş, Rayan Raveloson, Furkan Soyalp (Mbaye Diagne dk. 46), Mohamed Khalil (Ali Turap Bülbül dk. 46), Samuel Ballet (Mehmet Yeşil dk. 85), Dia Saba (Miraç Acer dk. 89), Gift Orban
Yedekler: Mustafa Bozan, Cem Üstündağ, Amadou Cisse, Kahraman Demirtaş, Rayan Lutin
Teknik Direktör: Besnik Hasi
Goller: Tomasson (dk. 21) (Samsunspor), Orban (dk. 74 pen.), Saba (dk. 83) (Amed SF)
Kırmızı kartlar: Afonso Sousa (dk. 37) (Samsunspor), Diagne (dk. 61) (Amed SF)
Sarı kartlar: Bilal, Yunus Emre, Elayis (Samsunspor), Saba, Furkan, Dellova (Amed SF)
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