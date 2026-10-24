Samsunspor – Amed Sportif Faaliyetler: 1 – 2
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Suat Güz
SAMSUNSPOR: Bilal Bayazıt, Mendes (Dk. 85 Mustafa Haluk Tan), Erakovic, Guarino (Dk. 85 Jarju), Drapinski (Dk. 71 Yunus Emre Çift), Tomasson, Sekongo (Dk. 79 Samed Onur), Watt, Coulibaly (Dk. 73 Tavsan), Sousa, Bayo
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Lafont, Krasniqi (Dk. 75 Gökhan Gül), Dellova, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp (Dk. 46 Diagne), Ballet (Dk. 86 Mehmet Yeşil), Saba (Dk. 89 Miraç Acer), Khalil (Dk. 46 Ali Turap Bülbül), Orban
GOLLER: Dk. 21 Tomasson (Samsunspor) – Dk. 74 Orban (Pen), Dk. 83 Saba (Amed Sportif Faaliyetler)
SARI KARTLAR: Bilal Bayazıt, Yunus Emre Çift, Tavsan (Samsunspor) – Saba, Furkan Soyalp, Dellova (Amed Sportif Faaliyetler)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 37 Sousa (Samsunspor) – Dk. 61 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)
Süper Lig’in 9’uncu haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faliyetler’e 2 – 1 mağlup oldu.
13’üncü dakikada Orban’ın kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu kaleci Bilal Bayazıt son anda kornere çıkarttı.
19’uncu dakikada Saba’nın derinlemesine pasıyla buluşan Orban kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleye çektiği şutu kaleci Bilal Bayazıt kornere çıkarttı.
21’inci dakikada Coulibaly’nin yerden ceza sahasına gönderdiği topun gelişine vuran Tomasson’un vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
41’inci dakikada Tomasson’un pasıyla buluşan Bayo ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Samsunspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.
49’uncu dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ballet’in kaleye çektiği şutta top yan direğe çarparak auta çıktı.
53’üncü dakikada Krasniqi’nin pasıyla buluşan Orban’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla direğin üstünden auta çıktı.
74’üncü dakikada Orban’ın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
83’üncü dakikada Orban’ın pasıyla buluşan Saba’nın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-2
90+4'üncü dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Jarju'nun ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut kaleci Lafont'a ardından üst direğe çarparak kornere çıktı.
Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler’in 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
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