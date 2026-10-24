Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsunspor – Amed Sportif Faaliyetler: 1 – 2

        Samsunspor – Amed Sportif Faaliyetler: 1 – 2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 21:01 Güncelleme:
        Samsunspor – Amed Sportif Faaliyetler: 1 – 2

        STAT: 19 Mayıs

        HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Suat Güz

        SAMSUNSPOR: Bilal Bayazıt, Mendes (Dk. 85 Mustafa Haluk Tan), Erakovic, Guarino (Dk. 85 Jarju), Drapinski (Dk. 71 Yunus Emre Çift), Tomasson, Sekongo (Dk. 79 Samed Onur), Watt, Coulibaly (Dk. 73 Tavsan), Sousa, Bayo

        AMED SPORTİF FAALİYETLER: Lafont, Krasniqi (Dk. 75 Gökhan Gül), Dellova, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp (Dk. 46 Diagne), Ballet (Dk. 86 Mehmet Yeşil), Saba (Dk. 89 Miraç Acer), Khalil (Dk. 46 Ali Turap Bülbül), Orban

        GOLLER: Dk. 21 Tomasson (Samsunspor) – Dk. 74 Orban (Pen), Dk. 83 Saba (Amed Sportif Faaliyetler)

        REKLAM

        SARI KARTLAR: Bilal Bayazıt, Yunus Emre Çift, Tavsan (Samsunspor) – Saba, Furkan Soyalp, Dellova (Amed Sportif Faaliyetler)

        KIRMIZI KARTLAR: Dk. 37 Sousa (Samsunspor) – Dk. 61 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

        Süper Lig’in 9’uncu haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faliyetler’e 2 – 1 mağlup oldu.

        13’üncü dakikada Orban’ın kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu kaleci Bilal Bayazıt son anda kornere çıkarttı.

        19’uncu dakikada Saba’nın derinlemesine pasıyla buluşan Orban kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleye çektiği şutu kaleci Bilal Bayazıt kornere çıkarttı.

        21’inci dakikada Coulibaly’nin yerden ceza sahasına gönderdiği topun gelişine vuran Tomasson’un vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

        REKLAM

        41’inci dakikada Tomasson’un pasıyla buluşan Bayo ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Samsunspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.

        49’uncu dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ballet’in kaleye çektiği şutta top yan direğe çarparak auta çıktı.

        53’üncü dakikada Krasniqi’nin pasıyla buluşan Orban’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla direğin üstünden auta çıktı.

        74’üncü dakikada Orban’ın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

        83’üncü dakikada Orban’ın pasıyla buluşan Saba’nın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-2

        REKLAM

        90+4'üncü dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Jarju'nun ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut kaleci Lafont'a ardından üst direğe çarparak kornere çıktı.

        Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler’in 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"

        Benzer Haberler

        Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 2 (Maç sonucu...
        Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 2 (Maç sonucu...
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 0 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 0 (İlk yarı)
        Ladik Belediyespor ile Merzifonspor 1-1 berabere kaldı
        Ladik Belediyespor ile Merzifonspor 1-1 berabere kaldı
        Sosyal medyada tanıştığı kişilerin tuzağına düştü: 300 bin liralık kredi çe...
        Sosyal medyada tanıştığı kişilerin tuzağına düştü: 300 bin liralık kredi çe...
        Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulundan Samsun TSO Başkanı Murzioğlu'na zi...
        Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulundan Samsun TSO Başkanı Murzioğlu'na zi...