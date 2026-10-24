Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Suat Güz
Samsunspor: Bilal Bayazıt, Mendes, Erakovic, Guarino, Drapinski, Tomasson, Watt, Sekongo, Sousa, Coulibally, Bayo
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp, Khalil, Ballet, Saba, Orban
Gol: Dk. 21 Tomasson (Samsunspor)
Kırmızı kart: Dk. 37 Sousa (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Saba, Dk. 45 Furkan Soyalp (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 38 Bilal Beyazıt (Samsunspor)
SAMSUN
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