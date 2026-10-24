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        Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e sahasında 2-1 yenilen Samsunspor'da yardımcı antrenör Danijel Jumic, "Genele baktığımızda takımın göstermiş olduğu mücadeleden dolayı gurur duyuyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 22:00 Güncelleme:
        Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e sahasında 2-1 yenilen Samsunspor'da yardımcı antrenör Danijel Jumic, "Genele baktığımızda takımın göstermiş olduğu mücadeleden dolayı gurur duyuyorum." dedi.

        Danijel Jumic, Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın kırmızı kart görmesi nedeniyle Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

        Maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getiren Jumic, "Açıkçası söylenecek çok fazla şey yok. Maça iyi başlangınç yaptık. Agresif ve kompak oynamaya çalıştık. İlk yarı doğru işler yaptığımızı söyleyebiliriz. Yakalamış olduğumuz bir kaç tane pozisyon var. Genele baktığımızda takımın göstermiş olduğu mücadeleden dolayı gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

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        Karşılaşmanın hakemine tepki gösteren Danijel Jumic, şunları kaydetti:

        "Oyuncumuz rakibin 8 numaralı oyuncusunu alkışlıyor. Hakem kendisinin alkışlandığını zannederek ikinci yarıdan oyuncumuzu atıyor. Hocamıza gösterilen kırmızı kartta ise hocamız hakeme herhangi bir şekilde kötü bir söz kullanmadı, küfür ve hareket anlamında hiç bir söz söylemedi. Sadece hakeme, 'Nasıl olur da rakip oyuncular sizi tebrik ediyor, bizim oyuncularımızın hiç biri gelip tebrik etmiyor.' dedi. Bunun dışında, kötü söz kullanmamasına rağmen hakem hocamıza kırmızı kart gösterdi."

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